indigo la Endが、ニューアルバム『MOLTING AND DANCING』を発売した。◆indigo la End MV前作より約1年半ぶりのリリースとなる今作は、アーティスト・にしなをゲストに迎えた「夜凪 feat.にしな」やテレビ朝日系列金曜ナイトドラマ『僕のあざとい元カノ from あざとくて何が悪いの？』 の主題歌「ナハト」など全11曲が収録されている。初回盤は、2024年開催された全国ツアー＜藍衆＞よりNHKホール公演の映像が収録された豪華仕様