鉄人・小橋建太（５７）が２９日、自身のプロデュース興行「ＦｏｒｔｕｎｅＤｒｅａｍ１０」（４月１６日、東京・後楽園ホール）の対戦カード第３弾を発表。納谷幸男（ＤＤＴ）＆宮脇純太（ノア）対クワイエット・ストーム＆アンディ・ウーのタッグマッチに加え、先に参戦が発表された里村明衣子（センダイガールズ）が、Ｓａｒｅｅｅと組んで出場することになった。里村、Ｓａｒｅｅｅ組の対戦相手は決定次第発表される。