吉本新喜劇の座員・やなぎ浩二（８２）と間寛平ＧＭ（７５）が２９日、大阪市内で行われた「第三十六回吉本新喜劇ＧＭ月例会見」に出席し「吉本新喜劇記念日２０２５」（３月２日＝なんばグランド花月）で最年長座長を務めると発表した。同公演は、吉本新喜劇６５周年ツアーの千秋楽となるもので、１部でやなぎが座長を務め、２部は寛平ＧＭ含めた５座長で行うという。やなぎと並び立った寛平ＧＭは「今まで（やなぎに）新喜