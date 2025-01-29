さかいゆうが、8枚目となるオリジナルアルバム『PASADENA』を3月19日にリリースすることを発表した。◆さかいゆう MV今作は、メジャーデビュー前にロサンゼルスと渋谷で切磋琢磨した2000年代の音楽的ルーツに立ち返り、そのロサンゼルスと東京で4曲ずつ制作されたHip Hop / R&Bフレイヴァー溢れる新曲8曲に、2024年配信のみでリリースされたニューヨーク録音の3曲をボーナストラック収録した全11曲となっている。アルバムの中