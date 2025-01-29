04 Limited Sazabysが、約2年半ぶりの新作となるEP『MOON』をリリース。リード曲となる「magnet」のミュージックビデオを公開した。4曲入りのEP『MOON』の1曲目を飾る「magnet」は、きらきらと疾走するメロディックチューン。遠く離れた存在になったとしても、夜空に瞬く星を見上げればいつだって思い出せる、こちらが光ってたら向こうからも見えるという思いをのせたエモーショナルな楽曲。その夜空の中でも一番目立つ月の引力か