おいしくるメロンパンが2月5日、新曲「千年鳥」(せんねんちょう)を配信リリースすることが発表となった。◆おいしくるメロンパン 画像「千年鳥」は疾走感のあるキャッチーな楽曲だ。生まれ変わりや運命などをテーマとしたナンバーは、これまでのバンドの軌跡をなぞるような仕上がりをみせている。同楽曲は先ごろ4月23日にリリースすることが発表となった9thミニアルバムに収録されることが決定しているほか、ミニアルバムは2024年8