昨年10月に難関資格「ファイナンシャル・プランニング技能検定」1級に合格し話題になったお笑いコンビ・サバンナの八木真澄が、29日に自身のエックスを更新し、妻が難関資格に合格したことを報告した。【写真】八木だけじゃない！難関資格に合格した芸能人たちの快挙に「偉い！」「素晴らしい努力家」昨年10月に難関資格「ファイナンシャル・プランニング技能検定」1級に合格し話題になった八木。その後、「一種外務員資格試