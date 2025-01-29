女優の志田未来が、29日にインスタグラムを更新。ヘアカラーを変えて“大変身”したことを報告した。コメント欄には「黒髪も素敵です」「素の感じがでていて良いと思います♪ ナチュラル感が最高です」「大好きです」といった声が寄せられている。【写真】志田未来、黒髪で大変身1日前、志田は「変身中」とつづり、ヘアサロンで鏡を向かって撮影した自撮りショットを公開していた。そして29日、志田は「皆さんのコメントを読