2024年10月23日からスタートした、BMSG所属の育成生“BMSG TRAINEE”による全国ツアー＜BMSG TRAINEE SHOWCASE TOUR 2024＞。このツアーファイナルとなる東京・Zepp Haneda公演の模様を収めた映像作品の予約が、本日1月29日より開始された。本公演には13人のBMSG TRAINEEのほか、SKY-HI、edhiii boi、REIKOがサプライズゲスト出演。RUI、TAIKI、KANONによるポケモンアニメ『POKÉTOON』タイアップ曲「Forked Road」も披露され