最近、シニア層のスマホスキルが向上している。特に70代前半のスキル上昇が著しいことが、NTTドコモのモバイル社会研究所（東京都千代田区）が2025年1月24日に発表した「シニアのスマホスキル調査」でわかった。その一方で、60代前半や70代後半のスキル停滞も目に付くという。いったいなぜか。さらにスキルを上げるにはどうしたらよいか。シニア記者が調査担当者に聞いた。スマホで利用する9つの基本的なスキルモバイル社会研究所