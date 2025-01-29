ズカイが2022年の『ちゃちな夢中をくぐるのさ』以来となる約2年半ぶりニューアルバム『Goodbye2.0』を2月12日にリリースすることが決定。収録曲「破局申請」の先行配信がスタートした。「破局申請」は、恋多き＆悩み多きフロントマン・まんくもの実体験を元にした切ない大失恋ソング。永く続いた恋、結婚まで考えた真剣な恋、最愛の人と描いていた将来を失った喪失感が、切ないメロディーとストレートに心情を表現した歌詞とともに