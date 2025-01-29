米ロサンゼルスの山火事発生から約3週間。YOSHIKIが現地ロサンゼルスから、ニコニコチャンネル（日本）およびYouTube Channelメンバーシップ（日本含む全世界）で配信されるYOSHIKI CHANNELに2日連続で生出演することが決定した。2日間の放送開始時間は、日本時間1月31日19時30分（現地L.A.時間31日 2時30分）、2月1日15時30分（現地L.A.時間 31日22時30分）。1月31日は音声で生出演、2月1日は映像に生出演する予定だ。Day1では、Y