日本相撲協会は２９日、東京・両国国技館で大相撲春場所（３月９日初日・エディオンアリーナ大阪）の番付編成会議を開き、十両昇進力士を決めた。新十両が決まった若ノ勝（常盤山）は、国技館内で師匠・常盤山親方（元小結・隆三杉）と記者会見に臨んだ。昇進の一報を今朝、師匠から受けたといい「本当に決まったんだなと思って、うれしくなった」と安どの表情を浮かべた。入門から３年、同学年の幕内・伯桜鵬（伊勢ケ浜）や