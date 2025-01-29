プロレス団体「マリーゴールド」所属の現役JK女子レスラー・山岡聖怜（やまおか・せり＝18）が、27日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）最新号でグラビアに登場した。 【写真】リングとは表情が違う！柔らかな笑顔を見せる山岡聖怜 鍛え抜かれたボディとは裏腹な女性らしさもしっかりと披露。インスタグラムにはオフショットも掲載し「雑誌は初グラビアです！！！是非ゲットしてください！！」と