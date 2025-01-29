【GoodsPress Award 2024】物価高が続く昨今、少しでもお得に買い物をしたい。そんな思いに応えるのが、キャッシュレス決済でのポイント取得や特典の数々。そこで、クレジットカードに精通した評論家が今年“最優”と太鼓判を押すスタンダードカードを厳選した！＊＊＊キャッシュレス化の加速やデジタル決済が普及する中、「クレジットカードは、2枚程度に絞るのがベスト」と断言するのは、消費生活ジャーナリストの岩田昭