石破茂首相（67）が29日、都内ホテルで行われた「第54回内閣総理大臣杯日本プロスポーツ大賞」授与式典に出席。大賞を受賞したパリ五輪陸上女子やり投げ金メダルの北口榛花（26＝JAL）に内閣総理大臣杯を手渡した。北口は昨年8月に開催されたパリ五輪の陸上女子やり投げで、日本女子のトラック＆フィールド競技初の金メダルを獲得。石破首相は「国民に大きな感動を与えた。決勝の合間の笑顔にはプレッシャーの中でも楽しんで挑