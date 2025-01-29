県は29日、全県に2シーズンぶりとなる「ノロウイルス食中毒注意報」を出し、食品などの取り扱いに十分注意するよう呼び掛けています。県によりますと、県内では今月26日までの1週間に「感染性胃腸炎」の患者が前の週より増え、1医療機関あたり「3.54人」となっています。県は、今後1～2週間にノロウイルスによる食中毒が発生する可能性が高くなるとして、29日、全県に2シーズンぶりとなる「ノロウイルス食中毒注