２８日、原発不明がんのため亡くなった、森永卓郎さん。一夜明けたきょう、長男の森永康平さんが、レギュラーでコメンテーターをつとめる、ラジオ番組に出演し、その思いを語りました。 【写真を見る】森永卓郎さん・長男・康平さん「（父から）『ありがとうね』って」「最後の言葉としては、なんか結構いい言葉だったのかな」「（父には）働く姿を見てもらいたいな」訃報から一夜明けラジオで思い明かす番組冒頭、司会