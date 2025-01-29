Homecomingsが、メジャー3rdアルバム『see you, frail angel. sea adore you.』のアナログ盤を3月19日にリリースすることを発表した。本作は、USEN J-POPチャート1位を獲得した映画『三日月とネコ』主題歌「Moon Shaped」に加え、アニメ『響け！ユーフォニアム』のキャラクターソングとして書き下ろされた楽曲のセルフカバー「Tenderly, two line」など全12曲が収録された2枚組のアナログ盤で、透明スリーブ付A式ダブルジャケット