夫婦生活の中で起こる小さな争いは、ときに大きな溝を生じさせることもあります。今回は、日常のトラブルを乗り越え、夫婦間の関係を強化する秘訣を探ってみましょう。【一時的な冷却期間】激しい口論の後は、少し距離を置くことがおすすめです。感情が落ち着くまで少し時間を置くことが重要です。【相手の気持ちを想像する】夫が仕事で疲れているとき、その背景にあるプレッシャーを理解することが、互いへの理解を深める第一歩で