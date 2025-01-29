INNISFREE（イニスフリー）が、2024年2⽉1⽇（土）よりQoo10 INNISFREE公式ストアにて「レチノール PDRN アドバンスド セラム」の限定パッケージを発売する。■"桜"パッケージが限定登場発売から4か月でベスコス10冠を受賞した『#渡韓ちゅるん肌セラム』。3種のレチノール*¹とグリーンティーPDRN™*²が肌の表面と角質層の内側からWアプローチし、ツヤと輝きのあるちゅるん肌を叶えてくれる。桜の季節に