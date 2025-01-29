人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年1月30日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？ 12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）テンションが下がり気味。音楽を聞いて心をなだめよう。 11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）人間関係で傷ついてしまいそう。本音を語るのは後にしよう。 10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）ナイーブになりがち。人