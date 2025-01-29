フィギュアスケート女子の１６年世界ジュニア女王で、プロスケーターの本田真凜さん（２３）が２８日、自身のインスタグラムを更新。福岡で行われたアイスショー「ＢＩＳＦ２５」で、人気アニメ「推しの子」のキャラクター、星野アイに分し、アニメのオープニング曲だったＹＯＡＳＯＢＩの「アイドル」のプログラムを披露した際に写真を投稿した。「推しの子『アイドル』×フィギュアスケート大好きなアニメの大好きな曲でま