プロフィギュアスケーターの本田真凜さんが2025年1月28日、人気アニメ「【推しの子】」のキャラクターに扮したスケート姿をインスタグラムで公開し、「可愛い過ぎる」などと反響を呼んでいる。「大好きなアニメの大好きな曲で」真凜さんは福岡で25〜26日に開催されたアイスショー「BIS F25×The World of Anime」に出演し、当時の写真をインスタで公開した。ショーは日本のアニメの世界観を表現するもので、真凜さんは【推しの子】