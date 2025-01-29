高橋優さんの2年3か月ぶりとなるニューアルバム『HAPPY』。世間の人が日頃どんなことに幸せを感じるのかを知りたいと思ったのが、作品のコンセプトに繋がったという。15周年に相応しい、今の最高到達点を示す一枚。「元々は自分が幸せになるために、と思って生きてきたんです。でも、そうじゃないなって。僕は周りの人が喜んでいることが大事なんだと、41歳にして気づけました。その人にとってのHAPPYとは何かにすごく興味があるし