韓国南部・釜山の金海（キメ）国際空港で28日午後10時15分ごろ、香港行きの格安航空会社（LCC）エアプサンの旅客機（エアバスA321型）から出火した。韓国国土交通省によると、乗客・乗員ら計176人は全員脱出したが、その際に乗客の50〜70代の女性3人が軽傷を負った。同省航空鉄道事故調査委員会が出火の原因を調べている。韓国・釜山の金海国際空港で2025年1月29日、火災が起きたエアプサンの旅客機を確認する釜山市長ら。聯合ニ