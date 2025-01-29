米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の名護市辺野古への移設計画で、防衛省は29日、辺野古北側の大浦湾に広がる軟弱地盤の改良のため、砂杭を打ち込む作業を始めた。政府と県の対立が続くなか、約7万本の杭を最深約70メートルまで打つ難工事が本格化する。軟弱地盤改良工事のため、作業船から杭が打ち込まれ始めた＝29日午後3時すぎ、沖縄県名護市の大浦湾、沖縄タイムス提供防衛省の計画では、大浦湾側は埋め立て面積全体の4