北海道内でＳＮＳ型投資詐欺の被害が後を絶ちません。２０２４年の被害額はおよそ１９億３６００万円と過去最高額となっています。およそ３０００万円をだまし取られた札幌市の男性が被害の実態を語りました。（被害にあった男性）「かなり巧妙だなと。これはおろせるんですかと聞いたら、おろせるということで、１００ドルおろしてみたら入金された」札幌市に住む６０代の男性です。２０２４年の年末、「ネット上でショッピングサ