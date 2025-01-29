全国5ヶ所13公演となるSixTONES初となる5大ドームツアー「SixTONES LIVE TOUR 2025『YOUNG OLD』」が、2025年1月24日の東京公演で幕を開けた。本稿では、計4日間行われた東京公演の中から、最終日となる1月27日の様子をお届けする（※以下、本編の内容を含む）。公演に際して、「今年はSixTONES結成10周年、CDデビュー5周年の周年イヤーということもあり、ステージセットも内容もより豪華なものにしたいという気持ちで準備してきま