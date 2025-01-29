1月24日（金）に放送された『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、マツコ・デラックス＆有吉弘行が視聴者から寄せられた「半焼きそば、半ナポリタン、半オムライス…など、“半○○”になって欲しいメニューは？」といった話題でトークを繰り広げた。マツコは「麻婆豆腐とかそうかも」と答え、有吉も「ちょっと（量が）多いときがあるね」と共感。さらに2人は、ホイコーローやチンジャオロースなど想像以上に量が多いことがあるとい