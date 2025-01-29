¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÅÏî´½í¤Î¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¡ØÆ©ÌÀ¤òËþ¤¿¤¹¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤¬¡¢ËÜÆü1·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎÂç¼ê¡ÖAmazon¡×¤Î¡Ö¥¿¥ì¥ó¥ÈËÜ¡ÊÁí¹ç¡Ë¡×¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Çä¤ì¶Ú1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê29Æü17»þ56Ê¬»þÅÀ¡Ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÏî´½í¡¢¥°¥é¥Ó¥¢»Ñ¤Ë¾×·â¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖµÓÄ¹¤¹¤®¡×¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ç¤Î»Ñ¤â¡Ê5Ëç¡ËÅÏî´¤Ï1·î17Æü¡¢ËÜ½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼Ì¿¿½¸¤ä¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»