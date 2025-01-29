Image: Adriano Contreras - Gizmodo US Samsung（サムスン）が今月発表した最新スマートフォンGalaxy S25シリーズ。サムスンが発表した新スマホ｢Galaxy S25｣シリーズまとめ日本でも基本モデルのGalaxy S25と、プレミアモデルのGalaxy S25 Ultraの予約が、1月31日にスタートします（発売は2月14日）。発表会のGalaxy Unpackedの招待状にも、大きくGalaxy AIのロゴが描かれていた通り、ハード