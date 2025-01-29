３０年以上続く「ゆうばり国際ファンタスティック映画祭」を主催していたＮＰＯ法人が、きょう（２０２５年１月２９日）破産手続き開始決定を受けました。「ゆうばり国際ファンタスティック映画祭」を主催していたＮＰＯ法人「ゆうばりファンタ」は、２０２４年１２月に札幌地裁に申し立てていた破産手続きの開始決定を２９日に受けました。代理人弁護士によりますと、簿外を含めた負債額は９７５８万円で、法人に入ってきていた補