けさ（1月29日）気象台は、熊本市の金峰山の初冠雪を観測。山肌が少し白く見えました。 【写真を見る】山肌白く 金峰山で初冠雪30日朝の熊本県内はさらに冷えこむ予想 森明子気象予報士「標高600メートルを超える山頂まで来ると、うっすらと雪が積もっています。風も冷たいです」 冷たい風とともに熊本市にも雪雲が流れ込み、ようやく観測された金峰山の初冠雪。平年より14日遅く去年と比べても5日遅くなりました。 雪