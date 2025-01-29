石川県の馳知事は29日、石破首相のもとを訪れ、能登の復興予算として上積みされた補正予算の有効活用を訴えました。 昨年末の国会では、能登半島地震の復興関連予算として予備費1000億円を充てる補正予算案が可決されています。 29日に石破首相のもとを訪れた馳知事は、この上積みされた補正予算に関する要望書を提出。物価高騰の中での被災建物の修繕や、能登のなりわい再建を発展的な形で進める投資など、予算の有効活用を
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