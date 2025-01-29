TR-Q8 サンテックは、中国JINBEIブランドのワイヤレストリガー「TR-Q8」および「TR-V6II」を2月上旬に発売する。価格は前者が1万8,480円、後者が8,800円。 TR-Q8 重量48gの小型ワイヤレストリガー。本体上面の1.43型有機ELタッチパネルはタッチ操作が行なえるほか、側面のファンクションノブでも各種操作が可能となっている。 オリンパス（OM SYSTEM）、キヤノン、ソニー、ニコン、パナソニック、