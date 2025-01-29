日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月29日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限 18349( 15674) 6月限 367( 117) TOPIX先物 3月限 18108( 17342) 日経225ミニ 2月限 19276( 14776) 3月限277236(27723