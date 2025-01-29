日本取引所が公表したオプション手口情報によると、29日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯3万8375円プット 取引高(立会内) ビーオブエー証券12(12) ABNクリアリン証券 10(10) 松井証券 5( 5) BNPパリバ証券 4(