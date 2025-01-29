日本取引所が公表したオプション手口情報によると、29日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万375円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 11(11) SBI証券 8( 4) マネックス証券 3( 3) JPモルガン証券 2(