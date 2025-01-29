自身が運営する「アリバイ会社」で雇用の偽装の依頼を受け、メンズエステ店従業員の身分証明書を偽造して不正に賃貸契約させたとして、警視庁は、無職の荒田直人容疑者（33）=福岡市早良区=ら男3人を詐欺容疑で逮捕し、29日に発表した。いずれも容疑を認めているという。荒田容疑者らは会社員などを装いたい人らのために、偽の身分証を提供する「アリバイ会社」を運営。荒田容疑者が統括役でほか2人は従業員だったという。警