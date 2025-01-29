じんが2月19日、“青さ”を紡いだ珠玉の作品集として制作された3rdフルアルバム『BLUE BACK』をリリースする。同アルバム収録リード曲「Worlders(BLUE BACK Ver.)」が先行デジタルリリースされたことに加え、同曲ミュージックビデオが公開となった。◆じん 動画 / 画像「Worlders(BLUE BACK Ver.)」は、全国の映画館で公開中のアニメ映画『劇場版プロジェクトセカイ壊れたセカイと歌えないミク』エンディング主題歌「Worlders」