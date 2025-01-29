歌手の小柳ルミ子が29日に自身のアメブロを更新。4年以上毎日飲んでいるものを明かした。この日、小柳は「ど〜でも良い話」というタイトルでブログを更新。スーパーマーケット『成城石井』で発見したという大山乳業農業協同組合の『白バラ牛乳』を写真とともに紹介し「本当に美味しい」とお気に入りの様子でつづった。続けて、ほかの人にも勧めているという「マテ茶」について「ビタミンやミネラルが豊富」と説明。「私の元気 健康