2025年2月5日（水）夜9時より放送開始となる、人気沸騰中のダンス&ボーカルグループFANTASTICSによるABEMA初冠バラエティ番組『FANTASTICSのイケメンを、壊したい！』の見どころや思い出をメンバーが語る、放送直前番組が公開された。【映像】顔面が崩壊するFANTASTICS『FANTASTICSのイケメンを、壊したい！』は、今年初の単独アリーナツアー『FANTASTICS LIVE TOUR 2024 "INTERSTELLATIC FANTASTIC"』を成功させ、海外か