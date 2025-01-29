タレントの熊切あさ美が２９日、自身のＳＮＳを更新。大相撲の豊昇龍とのツーショットを披露した。熊切はインスタグラムで、「大関・豊昇龍さん、第７４代横綱昇進が決定のニュースおめでとうございますこの間の試合は本当に感動、興奮しましたこれから応援しています小林幸子さんの幸せプロジェクトなどでもまたご一緒出来るのを楽しみに私も頑張ろう」と第７４代横綱昇進が決定した豊昇龍を祝福し、ツーショットをア