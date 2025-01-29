1月29日（現地時間28日、日付は以下同）。NBAは、オールスターウィークエンド期間の2月15日にチェイス・センターで開催される「2025 カストロール ライジングスターズ」に出場する28選手を発表した。 これは各チームのアシスタントコーチ（AC）たちによって選出されたNBAキャリア1、2年目の選手たちと、Gリーグでプレーする選手たちが競い合うイベント。NBAプ