地域の伝統芸能、農村歌舞伎の文化を受け継ごうと、香川県高松市の小学校の児童が歌舞伎を披露しました。 【写真を見る】小学5年生が「白浪五人男」など歌舞伎を披露江戸時代から伝わる農村歌舞伎を学ぶ4月に集大成の公演【香川】 体育館が、芝居小屋さながらの盛り上がりです。高松市香川町の川東小学校では毎年、5年生が総合学習として江戸時代から地区に伝わる農村歌舞伎について学んでいます。 保存会の大人たちの指導