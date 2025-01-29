スーパーひとり市役所…！！都会の大学病院を飛び出して。地域医療の研修先、離島にやってきました！／離島で研修医やってきました。（1）医学部を卒業し、大学病院で激務の研修医生活を送っていたポチ。1年が経った頃、「地域医療」という新たな研修の機会が訪れました。村や市中病院という選択もあるなか、ポチが選んだのは「島」。ストレスフルな都会の大学病院からは抜け出せるものの、島での地域医療とはいったいどんなもの？