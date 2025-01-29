12人組アイドルグループ「可憐なアイボリー」が29日、都内で、メジャーデビューアルバム「白じゃいられない」のリリース記念イベントを行い、イベント終了後に報道陣の取材に応じた。この記事の写真を見るオーディション「TIF de Debut 2021 by TWIN PLANET」で選ばれた8人と、2024年に開催した初の新メンバーオーディションで選ばれた4人の計12人からなる女性アイドルグループ。関連動画総再生回数が、10億回を超えるクリエーター