星野源が29日、自身のXを更新。28日深夜放送のニッポン放送『星野源のオールナイトニッポン』（毎週火曜深1：00）のオフショットを公開した。【写真あり】予想以上！星野源“布袋さま”バナナマン日村の写真公開星野は「今夜の#星野源ANN は星野源 誕生日SPということで、バナナマン日村さん＆作家オークラさんが登場！今回は“布袋さま”の姿でリスナー＆星野さんの悩みに向き合ってくださいました」と写真を添えて投稿。