今年に入り、海南省の海南三亜中心業務地区（CBD）は中国海南国際文化財・美術品取引センターや海南国際文化交流センターの建設を加速させている。新華網が伝えた。同プロジェクトは2026年に完成する計画だ。完成すると海南自由貿易港の海が見える「ドローイングルーム」となる。（提供/人民網日本語版・編集/KN）